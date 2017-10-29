Как правильно мыть фрукты и овощи?

Нет. Их преимущества перед обычными — под большим вопросом.

Во-первых, и органические продукты иногда содержат обычные пестициды, которые, вероятно, прилетают с ветром или приплывают с грунтовыми водами. Более того, когда эти овощи и фрукты выращивают, пестициды на самом деле используются — просто «натуральные», то есть не синтезированные человеком. Но их далеко не всегда можно назвать более безопасными.

Во-вторых, нельзя сказать, что органические продукты особенно богаты какими-то полезными веществами, а даже если так, не очень ясно, насколько сильно это влияет на здоровье. Получается, покупать или не покупать органические продукты — это личный выбор каждого: если вы готовы платить за еду больше, например, потому что органическое вам кажется вкуснее — пожалуйста. Однако нет рекомендаций врачей покупать именно такие овощи и фрукты из-за их особенно хорошего влияния на здоровье или безвредности в сравнении с обычными.