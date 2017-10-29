Как правильно мыть фрукты и овощи?
1
Что случилось?
В научном журнале The Journal of Agricultural and Food Chemistry вышла статья, в которой сообщается, что просто мыть под водой фрукты и овощи — недостаточно. Результаты проведенного исследования говорят о том, что гораздо эффективнее избавляться от пестицидов, замачивая фрукты и овощи на 12–15 минут в воде с пищевой содой. Мы решили выяснить, стоит ли доверять этому исследованию и как действительно нужно обращаться с фруктами и овощами?
2
И как, стоит?
Лучше не надо. Несмотря на то, что его результаты сложно оспорить, возникает много вопросов о том, насколько это все важно. И вот почему:
- В исследовании изучались лишь два пестицида, на деле их применяется гораздо больше.
- Нет данных, что их количество, которое остается после обычного мытья, вредно для здоровья: все-таки доза играет важную роль.
- Часть пестицидов все равно проникает внутрь овощей и фруктов, и их не вымыть ничем.
- Это исследование касается только яблок.
3
А может, лучше просто покупать органические продукты?
Нет. Их преимущества перед обычными — под большим вопросом.
Во-первых, и органические продукты иногда содержат обычные пестициды, которые, вероятно, прилетают с ветром или приплывают с грунтовыми водами. Более того, когда эти овощи и фрукты выращивают, пестициды на самом деле используются — просто «натуральные», то есть не синтезированные человеком. Но их далеко не всегда можно назвать более безопасными.
Во-вторых, нельзя сказать, что органические продукты особенно богаты какими-то полезными веществами, а даже если так, не очень ясно, насколько сильно это влияет на здоровье. Получается, покупать или не покупать органические продукты — это личный выбор каждого: если вы готовы платить за еду больше, например, потому что органическое вам кажется вкуснее — пожалуйста. Однако нет рекомендаций врачей покупать именно такие овощи и фрукты из-за их особенно хорошего влияния на здоровье или безвредности в сравнении с обычными.
4
Но мыть-то овощи и фрукты надо?
Да, конечно. Американское Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) рекомендует мыть овощи и фрукты под струей воды незадолго до приготовления или употребления. Если поверхность твердая, можно использовать щеточку или хотя бы просто тереть. Это все нужно не только потому, что пестициды представляют потенциальную угрозу, но также из-за бактерий и вирусов, вред от которых куда очевиднее, чем вред от пестицидов. Использовать очищающие гели, пенки и самодельные смеси не рекомендуется. Британская Национальная служба здравоохранения это прямо запрещает.
Если вы собираетесь счищать кожуру, то мыть продукты все равно нужно — чтобы с грязной поверхности различные бактерии не попали на ту часть, которые вы будете есть. После того, как помоете, всегда протирайте овощи и фрукты чистым полотенцем или салфеткой: на влажной поверхности бактериям комфортнее.