Как правильно мыть фрукты и овощи?

В научном журнале The Journal of Agricultural and Food Chemistry вышла статья, в которой сообщается, что просто мыть под водой фрукты и овощи — недостаточно. Результаты проведенного исследования говорят о том, что гораздо эффективнее избавляться от , замачивая фрукты и овощи на 12–15 минут в воде с пищевой содой. Мы решили выяснить, стоит ли доверять этому исследованию и как действительно нужно обращаться с фруктами и овощами?