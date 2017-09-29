Хочу учиться в США. С чего начать?

1 . Почему, собственно, в США?

2 . Что-то я боюсь, что не справлюсь.

3 . Кажется, моего английского может не хватить для учебы.

4 . А какие документы нужны для поступления?

5 . Как выбрать, куда поступать?

6 . А если у меня уже есть диплом и я все равно хочу учиться?

7 . Хочу новую или редкую специальность!

8 . Во сколько это мне обойдется?