Хочу учиться в США. С чего начать?
Партнерский материал. Что это такое?
1
Почему, собственно, в США?
Потому что там дают хорошее образование. В рейтинге Prosperity Index 2016 США занимают 8-е место по уровню образования, а 11 здешних университетов входят в первую двадцатку рейтинга QS World University Rankings 2016–2017. Американское образование отличается не только от российского, но и европейского: основной акцент в университетах делается на практику и компетенции, необходимые для трудоустройства. Выбор университетов и учебных программ в США очень большой — тут более 3200 высших учебных заведений. Поехать учиться можно хоть в Нью-Йорк или Калифорнию, хоть на Аляску или Гавайи.
2
Что-то я боюсь, что не справлюсь.
На многих факультетах американских вузов существует подготовительная программа (foundation): в течение семестра (или даже нескольких) иностранные студенты адаптируются к незнакомой системе и подтягивают некоторые предметы. В некоторых вузах после foundation-уровня студентов зачисляют сразу на второй курс бакалавриата. Если приезжать на год и дольше вы не готовы, то можете сделать пробный шаг, приехав в летнюю (или зимнюю) школу университета, чтобы выяснить, насколько он вам подходит.
3
Кажется, моего английского может не хватить для учебы.
Тогда записывайтесь на курсы или ищите репетитора, чтобы не тратить свое время зря. Английскому (а также академическому английскому, который используется в научных статьях, книгах и на лекциях) уделяется большое внимание на foundation-программах. Но оказавшись в среде, вы точно преодолеете языковой барьер — лучшего метода заговорить на иностранном языке пока еще не придумали. Если вы замахнулись на серьезный университет, поступить туда без подготовки будет сложно — поищите специальные курсы (Pathway to University) при университетах, которые готовят своих абитуриентов к поступлению.
4
А какие документы нужны для поступления?
Набор документов может различаться не только между университетами, но и учебными программами. Обычно самый важный документ — это анкета (application form), которая может включать один или несколько вопросов: «почему вы хотите учиться в этом университете», «какое ваше самое большое достижение», «расскажите про свои навыки и умения». Отвечать на них нужно в виде кратких эссе. Также обязательно иметь сертификат о сдаче экзаменов по английскому — TOEFL, IELTS, GRE и т. п. Еще у вас могут попросить копию аттестата о среднем образовании, переведенного на английский, и медицинскую справку. Некоторые вузы требуют документы с особой легализацией (например, с апостилем). Имейте в виду, что подготовка документов — это трудоемкий процесс, который отнимает много времени. Но всегда можно получить консультацию у специалистов или обратиться в специальное агентство, которое возьмет всю бумажную работу на себя, например IQ Consultancy, с которыми мы подготовили эти карточки.
5
Как выбрать, куда поступать?
Здесь все очень зависит от ваших возможностей и желаний, поэтому лучше всего об этом посоветоваться с экспертами. В крупных российских городах регулярно проходят мероприятия, на которых можно узнать все об образовании в США: о вступительных экзаменах, визах и проживании. Скоро в Москве и Петербурге пройдут USA Higher Education Day, организованные IQ Consultancy. Там, например, вы можете встретиться с представителями Louisiana State University, Adelphi University, University of Central Florida, University of the Pacific и задать им свои вопросы напрямую.
6
А если у меня уже есть диплом и я все равно хочу учиться?
Тогда вы можете поступить в магистратуру (существуют одно-, полутора- и двухгодичные программы) или аспирантуру, чтобы защитить диссертацию, то есть PhD (в среднем на это нужно пять лет). Кроме того, в американские университеты можно приехать на Non-Degree-программу (семестровые, годичные или заочные программы без присвоения академической степени) или как приглашенный научный сотрудник (Visiting Fellow). Не забывайте и про программы MBA (магистерская степень по бизнес-администрированию для руководителей среднего и высшего звена).
7
Хочу новую или редкую специальность!
Не проблема: в США можно учиться и астробиологии, и менеджменту пчелиных ферм, и инженерии парков развлечений, и даже изучать американскую политику через популярную культуру.
8
Во сколько это мне обойдется?
Стоимость обучения в среднем от 22 500 долларов за год обучения в университете, без учета жилья и расходов на жизнь. Цена может варьироваться в зависимости от программы обучения, а также государственного или частного финансирования университета. Например, год обучения в частном University of the Pacific обойдется иностранным студентам в 45 786 долларов. А в Louisiana State University — 28 500 долларов. Есть много возможностей получить стипендии и частичную финансовую поддержку. При выборе университета важно обратить внимание на его партнеров из лидеров индустрии — Google, Apple, Facebook, Procter & Gamble, Ford, Coca-Cola. И на какие зарплаты могут рассчитывать выпускники этого вуза. Согласно последним исследованиям, выпускник американского университета зарабатывает в среднем 49 785 долларов в год. Выпускники инженерных специальностей могут работать по студенческой визе еще два-три года после окончания университета, студенты других направлений — один год. С другой стороны, американские дипломы признаются в большинстве стран мира.
9
Слышал про сокращение дипмиссии США в России. С визой точно проблем не будет?
Скорее всего, нет. Но несмотря на то, что студенческие визы рассматриваются быстрее и имеют приоритет перед туристическими, стоит позаботиться о визе не за два дня, а немного заранее.
Партнерский материал. Что это такое?