Хочу учиться в США. С чего начать?

Здесь все очень зависит от ваших возможностей и желаний, поэтому лучше всего об этом посоветоваться с экспертами. В крупных российских городах регулярно проходят мероприятия, на которых можно узнать все об образовании в США: о вступительных экзаменах, визах и проживании. Скоро в Москве и Петербурге пройдут USA Higher Education Day, организованные IQ Consultancy. Там, например, вы можете встретиться с представителями Louisiana State University, Adelphi University, University of Central Florida, University of the Pacific и задать им свои вопросы напрямую.