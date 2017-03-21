Хочу питаться правильно. С чего начать?
Партнерский материал. Что это такое?
1
Правильное питание — это какое?
Такое, при котором организм получает из пищи все необходимые ему вещества в адекватных количествах — не меньше и не больше, чем нужно. Речь про белки, углеводы, разные виды жиров, витамины, клетчатку, кальций и так далее. С одной стороны, правильное питание должно быть разнообразным, ведь организму требуются самые разные элементы: белки распадаются на аминокислоты, которые используются как «кирпичики» для построения новых клеток, жирные кислоты помогают работе сердца, клетчатка улучшает работу кишечника. С другой стороны, пища — источник энергии, количество которой измеряется калориями. Сколько калорий нужно конкретному человеку, зависит от его активности, пола и возраста. Например, профессиональному бодибилдеру ростом 170 см и весом 90 кг необходимо порядка 3500 ккал в день, а офисному работнику, не занимающемуся спортом, будет достаточно 2000 ккал. Рассчитать этот показатель с учетом самых разных факторов можно на специальном калькуляторе.
2
То есть это диета?
Нет, правильное питание не диета. Диета — это чаще всего временное, жесткое или даже экстремальное ограничение питания. Например, на краткосрочную диету садятся спортсмены, чтобы «влезть» в весовую категорию перед соревнованиями, — в таком случае это целесообразный и быстрый способ сбросить лишние килограммы, но не слишком полезный для здоровья. Популярные в народе монодиеты (употребление только одного продукта, например кефира или гречки) или системы питания, вроде придуманной Дюканом, и вовсе могут серьезно навредить здоровью. Например, перегрузка белковыми продуктами во время безуглеводной диеты опасна для людей с заболеваниями почек.
Правильное питание, в отличие от диеты, не временная мера, а система формирования полезных привычек. Тем, кто сидит на диете, постоянно хочется чего-то запретного, и часто это приводит к срывам и угрызениям совести. При правильном питании запретных продуктов нет, хотя есть нежелательные. В итоге человек питается сбалансированно и хорошо себя чувствует, так что срывов не происходит.
3
Получается, правильное питание — это на всю жизнь?
Да, но это не значит, что образ жизни нужно радикально изменить за день или неделю. Можно начать с малого. Контролируйте, сколько добавленного сахара (то есть такого, который добавляют в пищу извне) вы едите: дневная норма — не больше 30 грамм. Перекусывайте свежими фруктами и овощами вместо печенья и вафель, а жажду утоляйте водой вместо сладкой газировки. Постепенно здоровый образ жизни станет привычным и комфортным. В правильном питании важна регулярность, а вот от перфекционизма лучше избавиться, чтобы не ругать себя за малейшие «промашки». К примеру, ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности (вроде быстрой ходьбы) в неделю: если вы выполняете эту норму хотя бы три недели в месяц — это уже отличный результат и вы ведете активный образ жизни. Точно так же и съеденный кусок торта не страшный грех и не ошибка, если вы при этом регулярно питаетесь здоровой пищей.
4
А можно ли питаться правильно, но не быть голодным?
Конечно, ведь правильное питание — это не голодание и не диета. Чувство голода появляется из-за недостаточной калорийности пищи. Поэтому главное — подобрать дневной рацион с подходящей для вас калорийностью, тогда и приступы голода возникать не будут. К слову, на чувство насыщения влияет и наполнение желудка пищей: когда стенки желудка растягиваются, их нервные окончания передают в мозг сигнал о том, что вы сыты.
5
Каких продуктов надо будет есть меньше, а каких больше?
В первую очередь стоит свести к минимуму продукты, которые подверглись серьезной промышленной переработке: колбасы и сосиски, конфеты, хлебобулочные изделия из муки мелкого помола. Фабричные продукты часто содержат дешевые и неполезные компоненты, например трансжиры, большое количество соли и сахара. Грубо говоря, исключите из рациона то, что не смогли бы приготовить сами на своей кухне. Постарайтесь налегать на полезные и здоровые продукты, тогда для фастфуда в рационе банально не останется места. Например, в день рекомендуется съедать 5 порций свежих овощей и фруктов размером с горсть. Скорее всего, при такой основе рациона в сочетании с разнообразными источниками белка (птицей, рыбой, фасолью и другие бобовыми), крупами, оливковым маслом и орехами желание утолить голод шоколадкой пропадет само собой.
6
Понятно, а правильное питание — это дорого?
И да, и нет. При переходе на правильное питание ваши финансовые траты вырастут хотя бы потому, что фастфуд и готовые фабричные продукты вроде колбас и сосисок всегда обходятся дешевле, чем свежее постное мясо и рыба, фрукты и овощи (особенно не в сезон). Впрочем, снизить расходы можно: например, покупая те же овощи и фрукты в замороженном виде и предпочитая свежей форели замороженную белую рыбу. Помимо денег, придется тратить время на планирование рациона и готовку, а еще прикладывать усилия для формирования новых привычек. Но постепенно, когда выбор здоровых продуктов и способов приготовления будет доведен до автоматизма, станет намного проще. А дополнительные финансовые расходы лучше рассматривать как вложение в собственное здоровье, которое окупится не только экономией на врачах в будущем, но и хорошим самочувствием.
7
А как быть, если я не умею готовить или не успеваю планировать?
В таком случае можно пользоваться службами доставки полезной еды — например, Easy Meal, с которыми мы написали эти карточки. Выбрав подходящий вам по калорийности и составу рацион, вы каждый день будете получать набор из завтрака, обеда, ужина и даже перекусов (полный состав каждого блюда всегда можно посмотреть на сайте службы). У Easy Meal есть готовые сбалансированные программы для людей с разными потребностями, в том числе для спортсменов и вегетарианцев. Прямо сейчас любую программу питания можно купить со скидкой 20% по промокоду MEDUZA.
8
Вы меня успокоили! Но есть еще один вопрос: от алкоголя тоже придется отказаться?
От частого употребления алкоголя точно лучше отказаться. Есть некоторые данные о том, что небольшие дозы алкоголя могут быть полезны для сердечно-сосудистой системы и снижения риска сахарного диабета, но гораздо больше информации о вреде алкогольных напитков. Имеются данные о связи избыточного потребления алкоголя с ожирением; доказано, что он является причиной заболеваний печени и повышает вероятность развития некоторых видов рака. Помните, что главное — умеренность. Не обязательно бросаться в крайности и отказываться от чего-то навсегда и полностью. Если сохраняется общая тенденция к здоровому питанию, то иногда можно позволять себе что угодно.
9
Хорошо, а что лучше всего пить?
В первую очередь воду, но и другие напитки тоже подойдут — например, чай, кофе или молоко. Если вы утоляете жажду не водой, то нужно учитывать состав напитка и его калорийность в рамках общего плана питания. Например, фруктовые соки и кола содержат сопоставимое количество углеводов и фактически заменяют перекус. Так, в маленькой бутылке колы (0,33 л) целых 35 грамм сахара — это больше, чем рекомендованная дневная норма, а в некоторых пакетированных соках сахара и того больше.
Партнерский материал. Что это такое?