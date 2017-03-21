Хочу питаться правильно. С чего начать?

1 . Правильное питание — это какое?

2 . То есть это диета?

3 . Получается, правильное питание — это на всю жизнь?

4 . А можно ли питаться правильно, но не быть голодным?

5 . Каких продуктов надо будет есть меньше, а каких больше?

6 . Понятно, а правильное питание — это дорого?

7 . А как быть, если я не умею готовить или не успеваю планировать?

8 . Вы меня успокоили! Но есть еще один вопрос: от алкоголя тоже придется отказаться?