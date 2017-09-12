Хочу переждать зиму в теплой стране. Как это сделать?

1 . Что случилось?

2 . Зимовка в тепле — это прекрасно, но я не знаю, куда ехать. Как выбрать направление?

3 . Да уж, непростая задача. Может, подскажете — куда ездят чаще всего?

4 . Окей, а как просчитать бюджет зимовки?

5 . А можно организовать в России пассивный доход? Ну чтобы деньги приходили сами собой?

6 . Я планирую работать удаленно. Я точно смогу выходить в интернет и звонить на родину?

7 . А где лучше хранить свои сбережения во время путешествия?

8 . Окей, деньги не проблема. Проблема — как добраться!

9 . А как найти жилье?

10 . У меня есть права. Я смогу водить машину в другой стране?

11 . Что еще подготовить? Прививки и медицинскую страховку обязательно делать?