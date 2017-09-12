Хочу переждать зиму в теплой стране. Как это сделать?
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1
Что случилось?
Лето закончилось, впереди полгода дождей и холодов. С солнцем в нашей стране тоже проблемы. Терпеть все это больше нет никаких сил. Поэтому вместе с туристическим метапоиском momondo мы решили разобраться, как спланировать зимовку в другой стране — там, где тепло, комфортно, а в идеале еще и можно купаться.
2
Зимовка в тепле — это прекрасно, но я не знаю, куда ехать. Как выбрать направление?
Сперва учтите несколько важных факторов. Подумайте, надолго ли вы готовы уехать: от этого будет зависеть, какую визу вы сможете получить без особых проблем. Страны для зимовки бывают безвизовые, то есть там можно беспрерывно находиться 30 (и меньше), 90 и в редких случаях 180 дней. В некоторых странах виза ставится по прибытии в аэропорту. В других (Индия, Кипр, Шри-Ланка, Мексика, ОАЭ и Сингапур) выдают электронную визу, но ее все же нужно получать заранее. В остальных случаях придется идти в посольство и оформлять визу в России. Также задумайтесь, готовы ли вы тратить время и деньги на продление визы на месте, если это понадобится, и узнайте, возможно ли это вообще.
Прикиньте бюджет: сколько денег в месяц вы готовы тратить в поездке. Оцените свои способности к языкам и выбирайте страну так, чтобы в ней говорили на хотя бы одном известном вам языке. И конечно, посмотрите прогнозы погоды: если страна привлекает, но зимой в ней сезон дождей, впечатление от поездки будет испорчено. Другие факторы, которые будет нелишним учесть: политическая ситуация, уровень преступности, культурные особенности, местная кухня и то, как обстоят дела с транспортом. Если поиск сузился до одной-двух стран, почитайте туристические форумы, сайты или группы в социальных сетях тех, кто уже ездил туда на зимовку или переехал в эту страну насовсем. Полезных советов там полно, а на вопросы новичков отвечают охотно.
3
Да уж, непростая задача. Может, подскажете — куда ездят чаще всего?
В Таиланд, Вьетнам, Бали, на Шри-Ланку и в другие страны Юго-Восточной Азии. Там почти всегда приятная погода, дешевая еда, много комфортных пляжей и инфраструктура, заточенная под туристов. В Индии часто выбирают Гоа. Те, кто не любит жару, остаются на зиму в Черногории — если вдруг нападет тоска по снегу, здесь всегда можно съездить в горы и покататься на лыжах (и это обойдется дешевле, чем в «старой» Европе). Канары и Мадейру — самые теплые испанские и португальские острова — любят немецкие пенсионеры. Но если уехать подальше от резерваций «все включено», можно ходить по горам, кататься на серфе, заниматься триатлоном и пробовать местные деликатесы.
В США во Флориде зимой комфортная температура, море, американское изобилие и английский язык. Из минусов — доллар, визовая ситуация и то, что без машины здесь придется туговато.
Любители спорта часто выбирают Маврикий. Долгий и дорогой перелет на остров оправдывается тем, что тут спокойно, красиво и можно заниматься кайтингом и серфингом. Занзибар все чаще становится местом для зимовки утомившихся от Азии: тут экзотично, приличные пляжи и есть споты для кайтсерфинга. Но с инфраструктурой пока все так себе: карты принимают не везде, отелей средней руки почти нет — да и малярийный комар c вирусом Зика не дремлет.
Еще один вариант — Чили. Если не брать в расчет дорогой билет туда-обратно и дороговизну Чили в целом — это страна вдали от проторенных маршрутов, где относительно безопасно по сравнению с другими государствами Латинской Америки. Тут есть чем заняться: можно исследовать вулканы, винодельни, Патагонию и посмотреть на пингвинов и айсберги.
4
Окей, а как просчитать бюджет зимовки?
Все зависит от страны, которую вы выбрали, но общие рекомендации такие. В бюджет нужно заложить перелеты, визы, сумму на продление виз, страховку, аренду дома и транспорта, страховку на транспорт, еду и еще примерно половину всей этой суммы на всякий случай. Не забудьте, что платить придется и за Россию: коммунальные платежи, налоги, страховки и другие обязательные траты никто не отменял. Если часть вещей из квартиры вы перевезли в бокс хранения — впишите в бюджет и этот пункт. В целом удобнее оплатить все наперед по максимуму, чтобы во время зимовки распоряжаться только теми средствами, которые останутся.
5
А можно организовать в России пассивный доход? Ну чтобы деньги приходили сами собой?
Можно, если у вас есть недвижимость, машина или какой-нибудь бизнес. Квартиру, дачу и гараж можно сдать (прикинуть их стоимость можно на «Циане», Аvito или The Locals). Машину тоже. Можно сдать ее в такси, но это рискованно — по приезде вы можете ее не узнать, а можно — друзьям за символическую сумму, оплату страховки и прохождение ТО. Депозиты тоже будут приносить проценты — небольшие, но все же. Перед сдачей квартиры проведите ревизию всех вещей: ненужные продайте (на том же Avito) — вот вам и доход, а дорогие сердцу — вывезите на хранение к родным, друзьям в гараж или в бокс хранения.
6
Я планирую работать удаленно. Я точно смогу выходить в интернет и звонить на родину?
Сможете, но не всегда интернет будет работать так же хорошо, как в России, — зависит, опять же, от выбранной страны. В некоторых (например, в Индии) интернет будет слабоват, где-то — дорогой (как в Мьянме). Как сэкономить на связи, где искать бесплатный вайфай и как выбрать сим-карту с выгодным тарифом — можно почитать тут.
7
А где лучше хранить свои сбережения во время путешествия?
На российской карточке. Безопаснее всего иметь два счета: на одном лежат деньги, к другому — прикреплена «пустая» карточка. Чтобы не потерять все средства разом (при мошенничестве или грабеже), переводите деньги через онлайн-банк частями на карту непосредственно перед тратами. Если хотите обезопасить себя максимально — застрахуйте счета на случай мошенничества и утери карты. Везти деньги лучше в евро или долларах, а карту прикрепить к валютному счету.
8
Окей, деньги не проблема. Проблема — как добраться!
Без паники. Главное — купить билет. Начинайте искать заранее: тарифы будут ниже, а привлекательных предложений — больше. Специалисты momondo, вместе с которыми мы написали эти карточки, проанализировали 13 миллиардов запросов по 100 самым востребованным направлениям и вычислили, что выгоднее всего покупать билет за 56 дней до вылета. Подпишитесь на рассылки о распродажах и акциях — такие есть у многих авиакомпаний, а также сервисов вроде Travel Spy или Vandrouki. Кроме того, в метапоисковиках можно настроить уведомления о ценах по определенному маршруту — как только билеты начнут дешеветь, вас сразу об этом оповестят. Еще можно оформить банковскую карту с привязкой к бонусной программе авиакомпаний. Тогда часть билета или апгрейд в бизнес-класс можно будет оплатить накопленными милями. Если любите рисковать — можно купить горящий билет и накануне, но это будет лотерея, хоть и иногда весьма выгодная. В любом случае при покупке проверьте, нет ли скрытых сборов (за багаж, еду, удобное место, оплату карточками). Если вы не знаете, когда полетите обратно, обращайте внимание на условия возврата или обмена билета.
9
А как найти жилье?
Тут все просто. Сначала решите, какое жилье вам нужно. Подороже, но без мороки — гостиницы. Дешевле, но придется поискать (а в некоторых странах еще и собрать дополнительные бумаги и нанять риелтора) — дома и квартиры. Бесплатно, но всегда лотерея — каучсерфинг или кемпинг. Как вариант — можно поискать информацию на сайтах и форумах для экспатов: наверняка кто-нибудь будет съезжать и передавать жилье (и что-нибудь еще к нему в придачу) в хорошие руки. Сайты с арендной недвижимостью тоже работают: Airbnb, Booking, Craigslist. У них, кстати, есть и местные аналоги — например, Bali Dreams. Всегда можно забронировать отель или апартаменты на первые несколько дней, чтобы уже на месте подыскать вариант до конца зимовки. Не стесняйтесь торговаться: владельцы охотно дают скидки, если снимать жилье на длительный срок. Когда найдете дом мечты, не спешите переводить за него деньги. Договоритесь о просмотре на месте и обязательно подпишите договор с владельцем — он должен быть понятен вам и переведен с местного языка на английский.
10
У меня есть права. Я смогу водить машину в другой стране?
Скорее всего, да. Формально вам нужны международные права, но на практике в подавляющем большинстве стран подходят и российские. По Европе, США и Латинской Америке проще всего передвигаться именно на автомобиле. Арендовать его можно в крупных международных прокатных конторах: Sixt, Avis, Eurocar. Также есть агрегаторы предложений — например, Rentalcars.com. Помните: если хотите взять машину на автомате в Европе, об этом нужно будет попросить отдельно (стоит это чаще всего дороже). Во многих странах все прокатные машины с ручной коробкой передач.
В странах Юго-Восточной Азии удобнее и дешевле ездить на мопеде. Его можно арендовать прямо в уличном прокате — их легко заметить по вывескам «Motorbike for rent/hire». Формально для мопедов нужны права категории А, но на деле в Азии все водят с В, платят штрафы и объезжают полицейские облавы. Такси, тук-туки и рикши подойдут для случаев, когда совсем не хочется садиться за руль.
11
Что еще подготовить? Прививки и медицинскую страховку обязательно делать?
Да, обязательно. Страховку лучше всегда брать с самым большим покрытием — особенно если вы едете в страну, где медицина дорогая, например в Америку. В нее важно включить все виды спорта, которыми планируете заниматься, и вождение всех видов транспорта. Подробная инструкция, как выбрать страховку, — тут. Прививки обычно рекомендуют для каждой страны свои — на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США есть подробная, актуальная информация, какие именно. Прививку от столбняка, впрочем, сделать желательно всем — на случай падения с мопеда или разбитых в море коленок. И не забудьте собрать аптечку.
12
Допустим, с бытовыми вопросами разобрались. Но что делать, если на зимовке станет скучно?
И такое может случиться. Подумайте, чем бы вы могли и хотели заниматься в другой стране. Во-первых, можно путешествовать. Во-вторых, можно начать свое маленькое дело: хорошо знаете английский — попробуйте преподавать или возьмитесь за переводы, любите рисовать или что-то мастерить — начните продавать свои поделки на Etsy или eBay. Это займет вас и заодно будет приносить доход. В конце концов, можно стать волонтером или вовсе вернуться на шаг назад и учиться онлайн.
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