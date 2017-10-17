Хочу отдать ребенка в спорт. С чего начать?
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1
Спорт — это точно полезно?
Конечно. Согласно исследованиям, физическая активность укрепляет кости и мышцы детей, помогает контролировать вес, снижает симптомы тревожности и депрессии, а также уменьшает риск развития сердечных болезней, диабета второго типа, остеопороза, повышенного кровяного давления и даже рака.
2
Что нужно учесть в первую очередь?
Обратите внимание на физические особенности или противопоказания для занятия определенным видом спорта. Если проблемы есть, то лучше заниматься по специальной программе. Идеальный вариант — подобрать адаптированные дисциплины: лечебную физкультуру или спортивную терапию. Также важно учитывать физическую подготовку ребенка, то есть подбирать ему групповые или индивидуальные занятия, рассчитанные на его уровень.
3
А кроме здоровья?
Учитывайте характер и темперамент ребенка. Что у него лучше получается? Он азартен? Любит шумные сборища детей или предпочитает быть наедине с собой? Чувствителен к падениям или чужим прикосновениям? Не стоит надеяться, что застенчивый интроверт «расшевелится» благодаря тренировкам по футболу. А вот индивидуальные занятия плаванием или бегом могут прийтись ему по душе. Также не стоит общительных детей обрекать на многочасовые одиночные тренировки — их больше будет мотивировать работа в команде.
4
Где искать эти секции?
Лучше поискать занятия рядом с домом. Если вы живете в районе, где поблизости есть теннисный клуб, бассейн или волейбольная школа, — вам повезло. Так больше шансов, что ребенку не надоест далеко ездить и у него будет оставаться время на другие занятия и отдых. Сегодня целые кварталы выстраивают таким образом, чтобы спорт был в шаговой доступности. Например, ЖК SREDA, вместе с которым мы подготовили эти карточки, расположен в 5 минутах от станции МЦК «Нижегородская». Квартал окружен восемью спортивными объектами: здесь есть целых две спортивные школы, теннисный центр и многое другое. И не исключено, что одноклассники или друзья, живущие по соседству, будут рады составить компанию вашему ребенку.
5
Я хорошо играл в футбол/занималась художественной гимнастикой, значит ли, что эти секции подойдут моему ребенку?
По теории вероятности такое возможно. Но все же постарайтесь при выборе спорта для ребенка ориентироваться на его личные данные и пожелания, иначе можно легко не заметить, как это станет реализацией ваших спортивных амбиций.
6
Какие виды спорта подходят мальчикам, а какие — девочкам?
В наше время можно отказаться от этого деления. Если мальчик обожает фигурное катание — это уже не считается «недостаточно мужественным». Все знают и любят знаменитых фигуристов. Девочку, которая мечтает стать футболистом, хоккеистом, борцом, также имеет смысл поддержать. Во-первых, так вообще стоит делать со всеми энтузиастскими (и безопасными) начинаниями детей. Во-вторых, женские лиги становятся все более перспективными.
7
А если ребенку ничего не интересно?
Как правило, ребенку все же что-то интересно. Но он об этом не решается говорить, потому что боится не встретить понимания. Может, он хочет кататься на роликах и скейте (тоже спорт — официально!), но несколько раз слышал неодобрительные высказывания в адрес скейтеров и теперь помалкивает. Может быть, его одолевают какие-то переживания или неуверенность в своих силах. Попробуйте поговорить в доверительной манере и найти решение вместе. Если же мир спорта бесконечно далек от интересов вашего ребенка, рискните посмотреть вместе фильмы о великих спортсменах или сходить на спортивные соревнования — вдруг втянется? Лучше не пугать нерешительного человека записью в секцию со словами «раз и навсегда». Гораздо легче уговорить на тестовое занятие и позволить ему самому принять решение по его итогам.
8
Что делать, если ребенок ленится, хитрит и не хочет заниматься спортом?
Лень и то, что взрослые называют «детской хитростью», — естественные защитные механизмы психики от занятия тем, что не нравится или не получается. Иногда родители придумывают различные системы мотивации детей — от благородных (все те же истории великих спортсменов, рассказы о силе человеческого духа и олимпийских идеалах) до насильственных (запугивание, прививание комплексов на тему недостаточно спортивного тела и духа, шантаж одобрением и теплым отношением). Существует также и деловой подход с материальной (смартфон/карманные деньги/приставка) мотивацией. Все это работает в разной мере и с различными последствиями для ребенка и его отношений с родителями. Но работает плохо. Потому что по-настоящему работают только удовольствие самого ребенка от занятий спортом, правильный выбор тренера и ваша поддержка.
9
В каком возрасте лучше отдавать ребенка в спорт?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Когда речь идет о спорте высоких достижений, есть рекомендуемый возраст для каждой дисциплины. Несмотря на это, всегда смотрите на своего ребенка — справляется ли он с нагрузками физически и морально. Если же вы выбрали спорт для удовольствия и здоровья, то тут, в отличие от спортивных секций, никаких возрастных ограничений не бывает. Да, тренер может отказаться взять трехлетнего ребенка на фигурное катание или лыжи. Но без интенсивных нагрузок ребенок может заниматься спортом сразу, как только у него начнет это получаться: доказательство тому — множество детей от двух-трех лет, рассекающих на катках Финляндии или освоивших горные лыжи.
10
Как выбрать тренера?
Это важный вопрос, потому что от тренера в большой степени зависит психологический комфорт и физический прогресс ребенка во время занятий. Изучите отзывы в интернете. Перед тем как записаться на занятия, встретьтесь с тренером лично и задайте ему все вопросы, которые вас волнуют. Дайте самому ребенку возможность предварительно познакомиться с тренером, посмотреть на реакцию — понравился ли наставник, нашли ли они общий язык.
11
Чего нужно избегать?
Негативного влияния спорта на «настоящую жизнь». Даже профессиональные занятия не должны затмить собой все остальное. У ребенка должно оставаться время на учебу, свои увлечения и просто ничегонеделание, важное для восстановления сил. Важно, чтобы ребенок понимал, что вы любите и цените его вне зависимости от его спортивных успехов.
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