Хочу отдать ребенка в спорт. С чего начать?

1 . Спорт — это точно полезно?

2 . Что нужно учесть в первую очередь?

3 . А кроме здоровья?

4 . Где искать эти секции?

5 . Я хорошо играл в футбол/занималась художественной гимнастикой, значит ли, что эти секции подойдут моему ребенку?

6 . Какие виды спорта подходят мальчикам, а какие — девочкам?

7 . А если ребенку ничего не интересно?

8 . Что делать, если ребенок ленится, хитрит и не хочет заниматься спортом?

9 . В каком возрасте лучше отдавать ребенка в спорт?

10 . Как выбрать тренера?