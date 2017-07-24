«Хочу купить самокат. Какой выбрать?»
Партнерский материал. Что это такое?
1
Что произошло?
На улице лето, и вместо того, чтобы толкаться в автобусах и метро, хочется проводить больше времени на открытом воздухе. Для передвижения по городу вполне подойдет самокат, но нужно понять, какой именно. Хочется, чтобы он был надежным, удобным и недорогим.
2
Про цену особенно интересно — какой бюджет готовить?
Все зависит от ваших возможностей. Цены на самокат варьируются от 2 до 20 тысяч рублей и больше.
3
Откуда такая разница в цене? Как эти самокаты отличаются друг от друга?
Разница в том, для чего вы будете использовать самокат. Вам нужно добираться до метро каждый день или проезжать несколько километров до работы? Может быть, вы будете доставать самокат только по выходным, чтобы покататься в парке? От задачи зависит и то, какой самокат вам нужен. Проехать расстояние, которое вы обычно проходите пешком, можно на обыкновенном городском самокате — они большие и комфортные, весь их дизайн направлен на то, чтобы минимизировать вибрации. Если вы хотите проезжать более длинные дистанции, то вам стоит присмотреться к электросамокатам. Если хотите выполнять трюки, тогда берите компактный и легкий самокат с маленькими колесами и повышенной маневренностью. На таком, правда, будет трудновато кататься по городу.
4
То есть размер тоже важен?
Еще как. Одна из главных характеристик, которой самокаты отличаются друг от друга, — это диаметр колеса и, соответственно, размер деки. Дека должна быть такой, чтобы вам было удобно на ней стоять. Учтите, что на разных деках можно стоять двумя или одной ногой, — чтобы понять, какая подойдет вам, попробуйте постоять на одной ноге минут пять. Но вообще, большинство пользователей самокатов ездят стоя на деке одной ногой. У широких дек есть свои недостатки: например, самокаты с такими деками менее маневренные — на них будет сложнее объезжать прохожих на тротуарах. Оптимальный диаметр колеса для городского самоката — 200 миллиметров, как, например, у A5 DLX фирмы Razor, вместе с которой мы подготовили эти карточки. Если колеса меньше, то они будут спотыкаться о трещины, стыки плит, мелкие камни и другие неровности.
5
Но чем больше самокат, тем он, наверное, тяжелее?
Все верно. Но вообще тут важен баланс: хороший самокат должен быть прочным, чтобы дольше прослужить, и в то же время не слишком тяжелым, чтобы вы смогли носить его с собой. Так что обращайте внимание на то, из какого материала он сделан. Самые прочные колеса производят из полиуретана, а раму обычно делают из стали или алюминия. Сталь, конечно, крепче, зато алюминий легче. Да и алюминий бывает разный: существуют очень прочные сплавы, например авиаль (авиационный алюминий), из которого сделан самокат Razor A5 DLX. Благодаря материалу он весит всего четыре килограмма, а выдерживает при этом до 100 килограмм веса. С декой из авиаля можно даже прыгать со ступенек. Не менее надежны у самоката и колесные диски: они выполнены из особого пластика, выдерживающего экстремальные нагрузки.
6
На что еще стоит обратить внимание?
На мелочи. Есть много деталей, которые сделают ваш самокат прочнее и удобнее: например, складывается он или нет. Складной самокат гораздо удобнее хранить в квартире и в офисе, перевозить в метро и в багажнике машины. При покупке попробуйте его сложить и разложить, чтобы убедиться, что вы можете это делать без лишних усилий. Самокаты Razor, например тот же Razor A5 DLX, складываются удобно и быстро. Обратите внимание и на ручки, а точнее, мягкие накладки — грипсы, за которые вы держитесь при езде. Часто их делают из непрочного поролона, и ручки быстро рвутся — будет лучше, если они сделаны из резины. Хорошо, если у самоката на колесах есть крылья, которые защитят от брызг. Еще одна важная деталь — высота деки. Чем она выше, тем сильнее вам придется приседать, когда вы будете отталкиваться ногой от земли, а значит, быстрее устанете. Так что для длительных поездок лучше выбрать самокат с низкой декой.
7
Все-таки, может, мне нужен электросамокат? На нем точно не устанешь
Возможно. Электросамокаты стоят чуть дороже, зато оснащены электромотором, с которым достаточно оттолкнуться один раз — и дальше самокат повезет сам. Если вам нужно преодолевать большие расстояния в городе, это хороший вариант. Приобретая электросамокат, узнайте, на сколько хватает заряда его аккумулятора. Если в старых моделях заряд батареи держался где-то 40 минут, то современные аккумуляторы позволили серьезно увеличить запас хода. Так, например Razor Power Core E100 способен держать заряд до 90 минут благодаря мотор-колесу с технологией PowerCore. Но даже когда его батарея сядет, на нем можно легко кататься как на обычном.
Перед покупкой самоката узнайте максимальную скорость, которую он способен развивать: 10–12 километров в час больше подойдет для детских прогулок. Если вы планируете использовать его как ежедневный транспорт, подойдет самокат пошустрее — с разгоном до 20–25 км/ч. Хотите получить от езды острые ощущения, обратите внимание на его динамику разгона. У модели Razor Power Core E100, по отзывам пользователей, ее хватает с избытком.
8
Что-нибудь еще?
Да, напоследок: не забывайте про внешний вид. Дизайн самоката тоже важен, ведь вам смотреть на него каждый день, так что выбирайте тот, который кажется вам самым красивым.
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Партнерский материал. Что это такое?