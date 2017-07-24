«Хочу купить самокат. Какой выбрать?»

Возможно. Электросамокаты стоят чуть дороже, зато оснащены электромотором, с которым достаточно оттолкнуться один раз — и дальше самокат повезет сам. Если вам нужно преодолевать большие расстояния в городе, это хороший вариант. Приобретая электросамокат, узнайте, на сколько хватает заряда его аккумулятора. Если в старых моделях заряд батареи держался где-то 40 минут, то современные аккумуляторы позволили серьезно увеличить запас хода. Так, например Razor Power Core E100 способен держать заряд до 90 минут благодаря мотор-колесу с технологией PowerCore. Но даже когда его батарея сядет, на нем можно легко кататься как на обычном.

Перед покупкой самоката узнайте максимальную скорость, которую он способен развивать: 10–12 километров в час больше подойдет для детских прогулок. Если вы планируете использовать его как ежедневный транспорт, подойдет самокат пошустрее — с разгоном до 20–25 км/ч. Хотите получить от езды острые ощущения, обратите внимание на его динамику разгона. У модели Razor Power Core E100, по отзывам пользователей, ее хватает с избытком.