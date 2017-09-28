Государство обязано раскрывать гражданам много разной информации. Как этого добиться в России?
1
О какой информации вы говорите?
О самой разной. Грубо говоря, у государства можно требовать любых сведений о его деятельности, если только речь не идет о данных, которые специально защищены законом. Например, можно потребовать предоставить видеозаписи с избирательных участков, чтобы убедиться, что там не было каких-то нарушений. Можно выяснить, сколько (официально) получает какой-нибудь чиновник и какая машина у главы администрации вашего города. Или узнать, сколько денег потратили на ремонт детской площадки, на которой постоянно ломаются качели. Необязательно запрашивать сведения о событиях сегодняшнего дня — можно искать и архивную информацию. Скажем, узнать, что произошло с вашим родственником, репрессированным в 1930-е годы.
2
Почему государство обязано раскрывать информацию?
По закону. Право на доступ к информации считается одним из основных прав человека и закреплено во многих международных соглашениях, в которых участвует Россия. Об этом говорится и в национальном законодательстве — в том числе в Конституции.
Доступ к информации укрепляет доверие людей к государству, потому что они могут понять, чем заняты власти и на что идут налоги. Первой закон о праве на информацию приняла Швеция еще в 1766 году. Правда, долгое время она же была единственной такой страной. Но с середины XX века аналогичные документы начали появляться во многих государствах, и теперь они есть в большинстве стран — членов ООН.
3
Ясно. И где искать всю эту информацию?
Есть несколько главных методов, которые можно комбинировать. Поиск по открытым источникам в интернете (государственные органы обязаны сами публиковать много разных сведений о себе), походы по архивам, библиотекам и судам и письменные запросы в разные ведомства.
На многие вопросы можно найти ответы в интернете. Например, на сайте Росстата, как нетрудно догадаться, есть много разной статистики. К примеру, можно узнать, как изменились цены за год, среднюю зарплату в регионе, статистику браков и разводов. На сайте Судебного департамента можно найти статистику работы судов — скажем, сколько людей были осуждены в этом году за получение взятки. На странице «Реформа ЖКХ» можно выяснить, к примеру, когда планируется капитальный ремонт вашего дома, и почитать отчет управляющей компании. В архивах органов власти можно найти информацию о репрессированных родственниках, старую статистику, протоколы заседаний разных органов и судов, а в библиотечных фондах — периодические издания госорганов, в которых публикуют новые нормативные акты.
Еще важно помнить, что если вас интересует, как проходят судебные процессы в России, вы можете посещать заседания — большинство из них открытые. Просто не забудьте взять паспорт. Суды тоже обязаны публиковать информацию — например, судебные решения и приговоры. Но есть и исключения: публиковать решения нельзя по делам, затрагивающим безопасность государства, затрагивающим интересы несовершеннолетних, делам об изнасиловании, ограничении дееспособности или принудительной госпитализации, установлении отцовства и т. д.
4
Если я не могу найти информацию в открытых источниках, куда мне писать запрос?
Посмотреть список госорганов можно на сайте www.gov.ru. Как правило, догадаться, обладает ли орган нужной вам информацией, можно по названию, а подробную информацию о компетенции конкретного органа можно найти на его сайте. Если вы направите запрос не в тот орган, не беда — чиновники должны сами перенаправить запрос по нужному адресу.
Направить запрос можно по обычной или электронной почте, по факсу, через форму на сайте органа, если она есть, отнести в приемную. Есть и простой способ: можно отправить вопрос через сервис «Команды 29» «Росответ». Тогда юристы составят запрос на основе вашей проблемы, выберут нужный орган власти и отправят куда следует.
5
А что именно писать в запросе? Как все это оформлять?
Сам запрос должен содержать название органа, ваши ФИО и контакты, дату обращения и интересующий вас вопрос. В запросе ссылайтесь на 29-ю статью Конституции, которая гарантирует право свободно получать информацию, федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
6
Что делать, если я отправил запрос, а мне не ответили?
С этим можно бороться. Если на сайте органа нет информации или он не отвечает на запрос, для начала стоит позвонить туда и спросить, планируют ли они что-то с этим делать. Если на ваш вопрос откажутся отвечать, можно начинать писать жалобы — руководителю органа, в вышестоящий орган, в прокуратуру с просьбой привлечь к административной ответственности. Если и это не поможет, обращайтесь в суд. Сделать это можно в течение трех месяцев с момента отказа или даты, когда должен был прийти ответ.
Отказаться предоставить информацию могут и законно: например, если сведения уже были опубликованы органом власти (и неважно где). Или если речь идет о так называемой информации ограниченного доступа — это разные сведения, которые защищены законом. Если ответ на запрос требует аналитической работы и не связан с защитой прав обратившегося, орган может отказаться предоставить информацию.
7
А какую информацию нельзя получить?
Увы, такой информации довольно много. В докладе «Право знать» «Команда 29» проанализировала, какую информацию нельзя получить по закону, а какой органы просто не стремятся делиться. В России много запретов и ограничений на доступ к информации, и только некоторые из них реально защищают граждан, а не помогают государству скрывать невыгодную для себя информацию. Нельзя получить сведения, относящиеся к государственной тайне (а это огромный список), к служебной и коммерческой тайне, профессиональной тайне (например, адвокатов или нотариусов).
Большая проблема — архивные документы. По закону срок секретности для архивов составляет 30 лет, после чего все документы должны быть открыты. Но в 2014 году чиновники приняли решение о продлении секретности для огромного массива документов о деятельности органов госбезопасности СССР, и сейчас многие документы, изданные с 1917 по 1991 год, засекречены до 2044 года.
Архивы не предоставляют информацию о репрессированных, но нереабилитированных гражданах, а доступ к документам, которые содержат личную или семейную тайну, ограничен в течение 75 лет с момента их создания. В законодательстве понятия личной и семейной тайны не определены, поэтому часто доступ не дают даже к документам, в которых есть, к примеру, сведения о том, что гражданин был репрессирован. Проблемы могут возникнуть и в случае, если документы предоставили: так, уголовное дело за сбор сведений, составляющих личную тайну, возбудили в отношении историка Михаила Супруна, который опубликовал книгу о репрессированных во время Второй мировой войны немцах и использовал в ней архивные личные дела.