Государство обязано раскрывать гражданам много разной информации. Как этого добиться в России?

1 . О какой информации вы говорите?

2 . Почему государство обязано раскрывать информацию?

3 . Ясно. И где искать всю эту информацию?

4 . Если я не могу найти информацию в открытых источниках, куда мне писать запрос?

5 . А что именно писать в запросе? Как все это оформлять?

6 . Что делать, если я отправил запрос, а мне не ответили?