Экономисты обсуждают четвертую промышленную революцию. Что это?

Глобально четвертая промышленная революция означает «ускорение» в методиках управления в любых видах: от корпоративного до правительственного. Теперь компьютеры могут сами подсказать верное решение, а развитые сети связи — мгновенно его воплотить.

Чтобы адаптироваться к современному ритму, правительствам придется пересмотреть схему принятия решений и допустить в нее обычных граждан для «гибкого» управления страной.

В Германии запустили проект по разработке киберфизических систем под названием «Индустрия 4.0». Речь идет об изучении и, в перспективе, создании «умных заводов», на которых машины смогут самостоятельно принимать все решения и выдавать на выходе продукт, ориентируясь на сиюминутные запросы потребителя.