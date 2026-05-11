новости

Наталья Касперская всегда была лояльна Кремлю: поддерживала «суверенный интернет» и лично Путина. Теперь она критикует блокировки и даже ходила поговорить о них в ФСБ Как так вышло?

46 минут
Наталья Касперская — известная и влиятельная IT-предпринимательница. На протяжении нескольких лет вместе с мужем Игорем Ашмановым она поддерживала Кремль в строительстве «суверенного интернета», неоднократно встречалась с Владимиром Путиным и даже, по информации The Bell, пользовалась его личным расположением. Однако весной 2026 года внезапно выступила против новых интернет-ограничений: раскритиковала Роскомнадзор (правда, потом извинилась), ограничения для VPN и введение белых списков. А теперь, как выяснил The Bell, еще и встречалась с сотрудниками Второй службы ФСБ, курирующей рунет, чтобы рассказать им о вреде блокировок. Правда ли Касперская изменила свою позицию и способна ли повлиять на ситуацию с блокировками? Ведущий «Что случилось» Владислав Горин спросил специального корреспондента The Bell Марию Коломыченко, которая узнала о встрече Касперской с сотрудниками ФСБ от своих источников на IT-рынке.
