Блокировки интернета в России обострили борьбу силовиков и гражданских чиновников. Режим в кризисе? Раскол элит уже начался?
Мы спросили у Константина Гаазе
52 минуты
10:02, 27 апреля 2026
Российский режим впервые за время полномасштабной войны с Украиной оказался на пороге большого внутреннего конфликта. Борьба со свободным интернетом усиливается, при этом даже лояльные режиму люди начинают критиковать действия власти. Как
считает
политолог Татьяна Становая, это может быть признаком процесса, который ведет к расколу элит. Могут ли блокировки интернета серьезно расшатать путинскую систему? Какую роль в этом играют такие публичные фигуры, как
Виктория Боня
? И чем может закончиться борьба силовиков и чиновников накануне выборов в Госдуму? Владислав Горин говорит с социологом, автором
книги
«Куда дрейфуют диктатуры» Константином Гаазе.
Подпишитесь
на ютьюб-канал «Медузы» и
купите
книгу «Куда дрейфуют диктатуры»
