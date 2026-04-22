новости

Российский рынок труда в странной ситуации: вроде бы не хватает рабочих рук — но при этом массовые увольнения Как это так? И кого затронут сокращения в 2026 году? Рассказывает экономист Дмитрий Некрасов

43 минуты
С конца 2025 года эксперты предсказывают россиянам волну массовых увольнений из-за проблем в экономике. На этом фоне появились новости о планах по сокращению персонала на самых разных российских предприятиях, от Магнитогорского металлургического комбината до РЖД. Увольняют даже чиновников — вслед за Москвой об этом объявили в Подмосковье. Рекордно выросло число работающих неполную рабочую неделю или находящихся в простое. Но безработица в стране продолжает держаться на очень низком уровне. Что все это значит? Кого затронет новая волна увольнений? И почему парадоксальным образом все это может быть выгодно государству? В новом выпуске «Что случилось» Владислав Горин говорит с Дмитрием Некрасовым — экономистом, директором Европейского центра анализа и стратегий (CASE).
