Государство хочет заработать на серых доходах граждан — и для этого собирается отслеживать все переводы с карты на карту. Россиян ждут новые налоги? И какими они могут быть?
Рассказывает Александр Коляндр
53 минуты
17:35, 25 марта 2026
Государство задумало
контролировать
денежные переводы россиян с карты на карту — чтобы выявлять серые доходы и собирать еще больше налогов. Такой законопроект уже внесен в правительство, и, если он будет принят, за банковскими переводами граждан будут совместно следить Центробанк и Федеральная налоговая служба. Неужели государству настолько не хватает денег — и россиян ждут все новые и новые налоги? Какими эти налоги могут быть? В гостях у «Что случилось» и Владислава Горина — Александр Коляндр, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA).
