новости

Погибший военный приносит семье больше денег, чем заработал бы за всю жизнь. Так работает путинская смертономика Как эта система помогает России продолжать войну?

49 минут
Экономист Владислав Иноземцев в 2023 году изобрел термин «смертономика», который быстро подхватили не только российские, но и мировые СМИ. Этим словом он описывает уникальную ситуацию, при которой высокие выплаты военным в России (и их семьям — в случае гибели самих военных) обеспечивают стабильность режима и позволяют Кремлю продолжать войну. При этом погибший на войне приносит своей семье больше денег, чем, вероятно, заработал бы за всю жизнь. Ведущий «Что случилось» Владислав Горин расспросил Владислава Иноземцева о том, как смертономика работает на пятый год войны, какие новые вызовы она порождает и насколько долговечна эта система.
