Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Помощь друга
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Как будет выглядеть российско-украинская война в учебниках будущего?
Мы спросили историка Илью Венявкина
47 минут
12:52, 24 февраля 2026
Как историки будущего опишут российско-украинскую войну? Какие события, документы и свидетельства они сочтут ключевыми, какие последствия — самыми важными? Сохранится ли в истории термин «полномасштабная война»? И полезны ли сравнения нынешней войны с Первой мировой и Второй мировой — или это только мешает? В день четырехлетия полномасштабного вторжения России в Украину ведущий «Мы не знаем» Султан Сулейманов говорит обо всем этом с Ильей Венявкиным — историком, автором книги
«Храм войны»
(купить ее —
бумажной версии
или в
epub
— можно в нашем «Магазе») и сооснователем архива независимых российских медиа RIMA.
Подпишитесь
на ютьюб-канал «Медузы»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам