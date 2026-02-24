Перейти к материалам
Как будет выглядеть российско-украинская война в учебниках будущего? Мы спросили историка Илью Венявкина

47 минут
Как историки будущего опишут российско-украинскую войну? Какие события, документы и свидетельства они сочтут ключевыми, какие последствия — самыми важными? Сохранится ли в истории термин «полномасштабная война»? И полезны ли сравнения нынешней войны с Первой мировой и Второй мировой — или это только мешает? В день четырехлетия полномасштабного вторжения России в Украину ведущий «Мы не знаем» Султан Сулейманов говорит обо всем этом с Ильей Венявкиным — историком, автором книги «Храм войны» (купить ее — бумажной версии или в epub — можно в нашем «Магазе») и сооснователем архива независимых российских медиа RIMA.
