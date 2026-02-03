Перейти к материалам
Мы все еще многого не знаем о Луне — поэтому снова возвращаемся туда
Зачем лететь на Луну, что нового там можно найти — и кто победит в новой лунной гонке? Обсуждаем в шоу «Мы не знаем»
51 минута
13:56, 3 февраля 2026
Люди снова готовятся полететь к Луне — впервые с 1972 года. В рамках миссии «Артемида-2» (Artemis II) четыре человека — американцы Кристина Кох, Виктор Гловер и Рид Уайсмен, а также канадец Джереми Хансен — облетят вокруг Луны. Это будет ключевой тест ракеты SLS и корабля Orion перед будущей высадкой людей на Луну, запланированной США на ближайшие годы. Правда, точная дата нынешней миссии неизвестна — она должна была состояться в начале февраля, но последняя генеральная репетиция
завершилась досрочно
из-за утечки водорода; это откладывает запуск как минимум на март. Тем временем свою лунную программу активно развивает Китай — к концу десятилетия страна планирует совершить пилотируемый полет с посадкой на поверхность. Каким будет первый за 50 лет полет людей на Луну? Как будет устроен их быт? Кто выиграет в нынешней лунной гонке? И есть ли у России шанс принять в ней участие? Ведущий шоу «Мы не знаем» обсуждает это с аналитиком ракетных пусков, автором
телеграм-канала
«Техасский вестник» Георгием Тришкиным.
