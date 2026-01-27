Когда уйдет Путин? Ударит ли Трамп по Ирану? И когда закончится война? Пользователи Polymarket и Kalshi ставят миллиарды долларов на исход исторических событий. Этим правда можно заработать? Новый выпуск «Мы не знаем»

Сервисы рынка предсказаний — вроде Polymarket и Kalshi — за пару лет превратились из нишевого развлечения в большую индустрию. Люди из самых разных стран каждую неделю суммарно ставят на исход политических, спортивных и других событий миллиарды долларов. Некоторые зарабатывают на таких ставках внушительные суммы. А в соцсетях и медиа даже начали учитывать точку зрения пользователей таких платформ при прогнозировании будущего. Но разве можно понять, что в мире произойдет дальше, просто изучив мнение пользователей Polymarket и Kalshi? Ставки на события — это современный вариант казино или они правда помогают лучше понять реальность? Существует ли «мудрость толпы»? И можно ли разбогатеть на собственных прогнозах? В новом выпуске шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов говорит о буме ставок на события с Вячеславом Дворниковым, журналистом The Bell, который следит за работой рынка предсказаний.