новости
Приближается Новый год — просыпаются советские традиции. А почему они такие живучие? Мы что, до сих пор советские люди? И неужели многие правда скучают по СССР?
Новогодний выпуск «Мы не знаем» (с Михаилом Зыгарем!)
59 минут
10:14, 30 декабря 2025
Оливье, елка с красной звездой, цитаты из советского кино — Новый год в России можно назвать самым советским праздником. К советским традициям в эти дни обращаются даже те, кто СССР искренне ненавидит. Почему же эти традиции так живучи? Неужели мы все по-прежнему советские люди? И какой он — советский человек? В последнем выпуске шоу «Мы не знаем» 2025 года Султан Сулейманов говорит об СССР и советских традициях с писателем Михаилом Зыгарем. У него как раз
вышла новая книга
в издательстве «Медузы». Она называется «Темная сторона Земли». Книга рассказывает о последних 30 годах жизни Союза и его крушении через истории людей, которых все мы хорошо знаем. Купить книгу можно
здесь
. А
здесь
— прочитать фрагмент из нее.
