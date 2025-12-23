Перейти к материалам
Чему научится ваш чатджипити в 2026 году? И хотите ли вы, чтобы он это умел? Новый выпуск шоу «Мы не знаем» — о том, без чего мы уже, кажется, жить не можем (или не умеем)

1 час 15 минут
Бум искусственного интеллекта — пузырь, который вот-вот лопнет, или новая реальность, где нам теперь предстоит жить? Мы спросили у двух человек, которые знают ответ, — и сняли большой выпуск о том, что нас ждет дальше. Чему научатся нейросети в 2026-м? А еще через пару лет? Как это изменит бизнес и нашу личную жизнь? Правда ли, что ИИ сделает богатых еще богаче, а бедных — еще беднее? И что стоит предпринять уже сейчас, чтобы не оказаться в числе последних? В гостях у Султана Сулейманова и шоу «Мы не знаем» — Степан Гершуни, принципал в инвестиционной компании cyber•Fund, автор телеграм-канала «e/acc», и Денис Ширяев, автор телеграм-канала «Denis Sexy IT», один из самых активных пользователей искусственного интеллекта на планете.
