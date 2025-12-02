Перейти к материалам
новости
Война, цензура, тикток и ChatGPT меняют нашу речь. Как мы теперь говорим? Что происходит с русским языком в эмиграции — и будут ли дети уехавших россиян говорить на нем?
Рассказывает лингвист в новом выпуске шоу «Мы не знаем»
50 минут
10:55, 2 декабря 2025
Война, соцсети, цензура и ChatGPT — русский язык меняется постоянно, но в последние годы число факторов, которые оказывают на него заметное влияние, как будто выросло. В язык постоянно проникают новые слова из самых разных сфер: «двухсотятся» теперь не только на фронте, а занимаются «кексом» не только в тиктоке. Одновременно с этим на язык давит государство. Новый Толковый
словарь
государственного языка расширил перечень нецензурных слов, а также, например, назвал авторитаризм «наиболее эффективной формой государственного правления в тяжелые для страны времена». Как меняется язык, на котором мы говорим, надолго ли с нами военный сленг и что будет с русским языком в эмиграции, ведущий шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов обсуждает с Михаилом Копотевым. Он лингвист, который работает в Хельсинкском и Стокгольмском университетах.
