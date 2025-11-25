К 2050 году на Земле может появиться миллиард человекоподобных роботов. Когда они начнут жить с нами: убирать, готовить, стирать? И не опасно ли это? Рассказываем в шоу «Мы не знаем»

Роботы-гуманоиды на наших глазах перестают быть фантастикой. Да, они все еще довольно неуклюжи, а порой откровенно нелепы. И все-таки умеют бегать, прыгать, боксировать и даже выполнять некоторые домашние дела. Этой осенью компания 1X Technologies представила домашнего робота Neo, которого уже можно заказать, и доставить его обещают в 2026 году. Над своим домашним роботом также работает компания Tesla — он называется Optimus — и ожидается, что продукт выйдет на рынок в 2026-2027 годах. А когда роботы начнут убираться не только в домах богатых, но и в наших квартирах? Нужны ли нам роботы, похожие на людей, — и зачем им вообще ноги? Чего роботы, вероятно, не смогут делать никогда? И каковы риски жизни с роботом, особенно если у вас есть дети и домашние животные? В гостях Султана Сулейманова и шоу «Мы не знаем» — Глеб Зарин, инженер по разработке искусственного интеллекта в робототехнике, который знает ответы на все эти вопросы.