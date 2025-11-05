Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Разбираем претензии к новому мессенджеру Telega, который обещает звонки в телеграме без блокировок. Создатели связаны с VK? Пользоваться им опасно? И если не Telega, то что?
Новый выпуск шоу «Мы не знаем»
47 минут
15:02, 5 ноября 2025
Новый российский
мессенджер
Telega (Павел Дуров не имеет к нему отношения) быстро попал в топ самых скачиваемых бесплатных приложений в категории «Социальные сети». По сути, это телеграм-клиент, который подключается к основному аккаунту пользователя, сохраняет все привычные каналы и чаты, а также позволяет звонить без VPN. На фоне блокировки звонков в телеграме и вотсапе пользователи скачали Telega больше полумиллиона раз. Но почти сразу разработчиков нового мессенджера заподозрили в связях с VK, слежке за пользователями и попытке создать в интересах государства народный мессенджер после провала «Макса». В гостях у Султана Сулейманова и шоу «Мы не знаем» — журналист Денис Альшанский, автор ютьюб-канала «Вообще-то, Денис» и ведущий программы «Точка» на ютьюб-канале The Breakfast Show. Он уверен: скачивать Telega ни в коем случае не стоит.
Подпишитесь
на ютьюб-канал «Медузы»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам