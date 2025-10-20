Перейти к материалам
Повышение утилизационного сбора стало одной из самых обсуждаемых тем в России осенью 2025-го. Новая прогрессивная шкала расчета этого налога повысит цены на некоторые марки автомобилей на сотни тысяч и даже миллионы рублей — и эксперты считают, что по цепочке подорожают все машины. Повышение утильсбора ругают даже в Z-каналах, как минимум в двух городах автомобилисты вышли на акции протеста, а на границе образовались пробки из автовозов. Чтобы немного разрядить обстановку, повышение сбора предложили перенести на 1 декабря, однако саму новую систему налога, кажется, пересматривать не планируют. Как все это изменит автомобильный рынок? Как будут дорожать машины — и на чем будут ездить по улицам российских городов? Наконец, как теперь купить машину и не разориться? В новом выпуске шоу «Мы не знаем» журналист Султан Сулейманов подробно говорит обо всем этом с кандидатом экономических наук, профессором Кавказского университета в Тбилиси Вахтангом Парцванией.
