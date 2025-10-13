Перейти к материалам
новости
Во многих регионах во время шатдаунов теперь работают «белые списки» сайтов. Как это устроено?
Кто составляет списки, можно ли попасть туда за взятки и научился ли кто-то обходить эту систему. Новый выпуск «Мы не знаем»
41 минута
14:58, 13 октября 2025
Уже около месяца в России действуют «белые списки» — перечень доступных сайтов во время отключений мобильного интернета, каждый день
происходящих
в десятках российских регионов. Единого правила, которое работало бы по всей стране, по-прежнему нет: списки у операторов отличаются, а доступ к разрешенным сайтам во время шатдаунов есть не всегда. Как Россия живет при «белых списках»? Каким образом компании и сервисы могут туда попасть? Почему на российском телекоммуникационном рынке происходящее называют «костылем на коленке»? И чего ждать: может быть, «белые списки» — лишь этап на пути новых интернет-запретов? В новом выпуске шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов говорит обо всем этом со специальной корреспонденткой The Bell Валерией Позычанюк, которая (вместе со своей коллегой Марией Коломыченко) выпустила
расследование
о работе «белых списков» — и поэтому знает, как они устроены.
