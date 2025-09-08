новости
Кажется, что отношения России и Китая в самом расцвете. Они правда теперь лучшие друзья — вместе против Запада? Кому из них эта дружба нужнее? И что думают о Путине в Пекине? Новый эпизод шоу «Мы не знаем» — с китаистом Темуром Умаровым
