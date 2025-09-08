Перейти к материалам
новости

Кажется, что отношения России и Китая в самом расцвете. Они правда теперь лучшие друзья — вместе против Запада? Кому из них эта дружба нужнее? И что думают о Путине в Пекине? Новый эпизод шоу «Мы не знаем» — с китаистом Темуром Умаровым

40 минут

Дорогие читатели! Вы не смогли бы прочитать этот материал, если бы «Медуза» подчинялась цензуре. Мы работаем, чтобы у вас всегда был доступ к настоящим новостям. Но сейчас нам очень нужна ВАША ПОДДЕРЖКА. Только от вас зависит, будет ли завтра «Медуза».

Хочу поддержать

«Медуза» работает для тех, кто хочет видеть реальность такой, какая она есть.

Путин четыре дня провел в Китае — к каким реальным результатам привел этот визит? Зачем КНР ввела безвизовый режим для россиян? А принятый меморандум по газопроводу «Сила Сибири — 2» — это большая дипломатическая победа Путина или мало что значащая бумага, написанная общими словами? Наконец, правда ли крепнет российско-китайская дружба, как рассказывает пропаганда, — или Россия все больше становится сырьевым придатком Китая? На вопросы ведущего шоу «Мы не знаем» Султана Сулейманова отвечает китаист и научный сотрудник Фонда Карнеги Темур Умаров.
Подпишитесь на наш ютьюб-канал