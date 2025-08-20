Перейти к материалам
новости

Смерч в Пермском крае оставил без жилья более двухсот человек С десятков домов сорваны крыши, некоторые строения разрушены. Видео

53 секунды
Смерч обрушился на поселок Суксун в Пермском крае. Вихрь срывал крыши с домов и обрывал линии электропередачи. В местных пабликах опубликовали видео и фото с последствиями стихии. По сообщению Mash, более 200 человек лишились жилья. Метеорологи предупредили, что в пятницу 22 августа в регионе могут быть новые смерчи и сильные дожди.
Подпишитесь на наш ютьюб-канал