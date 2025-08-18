Перейти к материалам
новости
Ученый из Гарварда заявил, что к Земле летят инопланетяне. Погодите, это не выдумка ИА «Панорама»?
Выясняем, что известно об объекте 3I/ATLAS, — в шоу «Мы не знаем»
37 минут
15:21, 18 августа 2025
Система телескопов ATLAS, которая предупреждает о возможном столкновении астероидов с Землей, в июле
обнаружила
межзвездный объект, который вошел в Солнечную систему. Вскоре в соцсетях и медиа стали всерьез обсуждать, что найденный объект — ему дали название 3I/ATLAS — это инопланетный корабль. Одним из главных сторонников этой версии
стал
астрофизик из Гарварда Ави Лоэб. Почему у версии об инопланетянах внезапно появилось так много сторонников? И что ученые обнаружили на самом деле? Что 3I/ATLAS говорит нам о наших возможностях исследования космоса? Ответы на эти вопросы ведущий ютьюб-шоу «Медузы» Султан Сулейманов ищет вместе с Георгием Тришкиным, аналитиком ракетных пусков и автором
телеграм-канала
«Техасский вестник».
