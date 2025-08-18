Перейти к материалам
Масштабные протесты в Израиле Сотни тысяч людей выступили против оккупации Газы и потребовали заключить сделку с ХАМАС, чтобы вернуть заложников. Видео

17 августа тысячи людей в Израиле вышли на уличные протесты. Демонстранты выступили против плана оккупации Газы и потребовали от правительства заключить сделку с ХАМАС, чтобы вернуть заложников, захваченных 7 октября 2023 года. Протестующие перекрывали дороги и мешали движению поездов, а также раздавали желтые ленты как символ солидарности с заложниками. Полиция задержала несколько десятков человек. По сообщению Times of Israel, в воскресной акции приняли участие около миллиона человек по всей стране, половина из них — в Тель-Авиве. Премьер-министр Биньямин Нетаньягу раскритиковал протесты и заявил, что призывы остановить войну «откладывают возвращение заложников».
