новости
Масштабные протесты в Израиле
Сотни тысяч людей выступили против оккупации Газы и потребовали заключить сделку с ХАМАС, чтобы вернуть заложников. Видео
1 минута
11:03, 18 августа 2025
17 августа тысячи людей в Израиле вышли на уличные протесты. Демонстранты выступили против плана оккупации Газы и потребовали от правительства заключить сделку с ХАМАС, чтобы вернуть заложников, захваченных 7 октября 2023 года. Протестующие перекрывали дороги и мешали движению поездов, а также раздавали желтые ленты как символ солидарности с заложниками. Полиция задержала несколько десятков человек. По
сообщению
Times of Israel, в воскресной акции приняли участие около миллиона человек по всей стране, половина из них — в Тель-Авиве. Премьер-министр Биньямин Нетаньягу раскритиковал протесты и заявил, что призывы остановить войну «откладывают возвращение заложников».
