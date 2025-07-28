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У российских силовиков много способов следить за вами в интернете. Как устроена эта слежка? Какие платформы помогают в ней? И как максимально себя обезопасить? Новый эпизод ютьюб-шоу «Мы не знаем»

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В последние недели российские власти снова развили бурную деятельность в интернете: запретили россиянам искать «заведомо экстремистские материалы», взялись за VPN и Cloudflare. Кроме того, заговорили о якобы скорой блокировке самого популярного мессенджера в России, WhatsApp. И все это выглядит крайне тревожно даже несмотря на то, что к интернет-цензуре россияне давно привыкли. Ведущий ютьюб-шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов позвал обсудить последние новости журналиста Андрея Захарова. По какой модели строится Чебурнет в 2025 году? Как силовики сейчас следят за пользователями? Чем опасны комментарии в телеграме? И каких правил личной безопасности стоит придерживаться на фоне всех этих новых законов?
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