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Посмотрите на Россию 2010-х — накануне больших перемен «Медуза» и RIMA вернут в открытый доступ уникальный видеоархив Lenta.doc

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Lenta.doc — проект документалистов Александра Расторгуева и Павла Костомарова, а также журналиста Алексея Пивоварова, выходивший на «Ленте.ру» в 2013–2014 годах. Это хроника жизни России накануне аннексии Крыма и войны в Донбассе: массовые протесты, акции в защиту прав ЛГБТК+, «Русские марши», дела Pussy Riot и «Кировлеса», просто повседневная жизнь. Сотни роликов, снятые десятками активистов, журналистов, документалистов. Материалы проекта были удалены после разгона «Ленты.ру» в 2014 году. «Медуза» и Архив российских независимых медиа (RIMA) занимаются восстановлением утраченных видео. В ближайшие дни мы откроем доступ к этому уникальному архиву.
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