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новости
Масштабные лесные пожары в Турции
Пострадали десять провинций, в том числе Анталья. Эвакуированы тысячи людей и десятки населенных пунктов
1 минута
10:37, 28 июля 2025
В Турции продолжаются масштабные лесные
пожары
на фоне рекордной жары. На юге Турции температура в выходные поднималась до исторической отметки 50,5°C. На севере горят леса вблизи Бурсы, четвертого по величине города Турции. На юге от огня пострадала провинция Анталья. Тем не менее, как
сообщили
в Российском союзе туриндустрии, основные курорты и туристические объекты работают в обычном режиме.
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