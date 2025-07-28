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Масштабные лесные пожары в Турции Пострадали десять провинций, в том числе Анталья. Эвакуированы тысячи людей и десятки населенных пунктов

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В Турции продолжаются масштабные лесные пожары на фоне рекордной жары. На юге Турции температура в выходные поднималась до исторической отметки 50,5°C. На севере горят леса вблизи Бурсы, четвертого по величине города Турции. На юге от огня пострадала провинция Анталья. Тем не менее, как сообщили в Российском союзе туриндустрии, основные курорты и туристические объекты работают в обычном режиме.
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