Потоп в Москве. Из-за грозы с ливнями затопило целые улицы, метро и даже Госдуму. Тонут автобусы и трамваи Видео

Москву после нескольких дней жары накрыли сильные грозы с ливнями и ветром. Под воду уходят машины, трамваи и автобусы. Вода затапливает подземные переходы и парковки. В соцсетях публикуют видео с протекающими вагонами метро. Очевидцы сообщают, что из-за грозы временно не ходит аэроэкспресс в Шереметьево. А журналисты, работающие в Госдуме, передают, что в здании затопило курилку. По прогнозам синоптиков, дожди в Москве будут идти весь вторник.