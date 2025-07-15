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Потоп в Москве. Из-за грозы с ливнями затопило целые улицы, метро и даже Госдуму. Тонут автобусы и трамваи
Видео
1 минута
10:57, 15 июля 2025
Москву после нескольких дней жары накрыли сильные грозы с ливнями и ветром. Под воду уходят машины, трамваи и автобусы. Вода затапливает подземные переходы и парковки. В соцсетях публикуют видео с протекающими вагонами метро. Очевидцы сообщают, что из-за грозы временно не ходит аэроэкспресс в Шереметьево. А журналисты, работающие в Госдуме, передают, что в здании затопило курилку. По прогнозам синоптиков, дожди в Москве будут идти весь вторник.
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