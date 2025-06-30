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В России теперь регулярно и повсеместно отключают мобильный интернет. И это новая реальность, с которой надо учиться жить
Говорим об этом в шоу «Мы не знаем»
33 минуты
13:53, 30 июня 2025
Похоже, отключения мобильного интернета на несколько часов или даже дней — часть новой российской реальности. Власти организуют шатдауны не только на фоне атак дронов, но и во время важных для государства мероприятий вроде Петербургского экономического форума. Или просто «из соображений безопасности». Так теперь всегда будет? Как подготовиться к шатдауну? И что дальше — начнут отключать домашний интернет? Заблокируют телеграм? Ведущий шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов задал все эти вопросы человеку, который хорошо знает ответы, — киберадвокату и сооснователю проекта «Роскомсвобода» Саркису Дарбиняну.
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