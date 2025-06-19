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Путина спросили об ошибках, которые он допустил за 25 лет у власти. Президент ответил кратко — и в очередной раз процитировал Христа
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2 минуты
11:15, 19 июня 2025
Владимир Путин 18 июня больше двух часов
говорил
с мировыми информагентствами на Петербургском экономическим форуме. В самом конце, отвечая на вопрос, какие ошибки он допустил за 25 лет у власти, Путин процитировал Библию: «Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень». Путин не первый раз вспоминает эту фразу. В 2012 году он произнес ее, отвечая на похожий вопрос. А осенью 2024-го на заседании совета по русскому языку Путин цитировал Христа, отвечая на вопрос о мате.
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