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Насколько опасна ядерная программа Ирана? Удары Израиля смогут ее остановить?
Рассказывает эксперт по проблемам разоружения Павел Подвиг — в ютьюб-шоу «Мы не знаем»
21 минута
17:57, 13 июня 2025
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, в том числе по его военным и ядерным объектам. В Израиле бомбардировку назвали упреждающей, поскольку Иран «как никогда близок к получению ядерного оружия». На фоне израильских ударов власти Ирана объявили, что не будут участвовать в переговорах с США по ядерной программе, которые были запланированы на 15 июня. Ядерная программа Ирана — это правда угроза для Израиля и мира? Что с ней будет теперь — ущерб от атаки серьезный? И каковы последствия отказа Ирана от переговоров с США? Разбирается журналист Султан Сулейманов в новом эпизоде нашего ютьюб-шоу «Мы не знаем». На его вопросы отвечает Павел Подвиг, эксперт по проблемам разоружения и руководитель проекта «Ядерное вооружение России».
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