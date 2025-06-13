В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, в том числе по его военным и ядерным объектам. В Израиле бомбардировку назвали упреждающей, поскольку Иран «как никогда близок к получению ядерного оружия». На фоне израильских ударов власти Ирана объявили, что не будут участвовать в переговорах с США по ядерной программе, которые были запланированы на 15 июня. Ядерная программа Ирана — это правда угроза для Израиля и мира? Что с ней будет теперь — ущерб от атаки серьезный? И каковы последствия отказа Ирана от переговоров с США? Разбирается журналист Султан Сулейманов в новом эпизоде нашего ютьюб-шоу «Мы не знаем». На его вопросы отвечает Павел Подвиг, эксперт по проблемам разоружения и руководитель проекта «Ядерное вооружение России».