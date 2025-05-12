Лесные пожары в Забайкальском крае Силовики проверяют версию о поджогах по заданию «украинских кураторов». Читинские священники молятся о дожде

В Забайкальском крае последние недели продолжаются лесные пожары. В регионе ввели режим ЧС. По данным Авиалесохраны, огнем охвачено более 450 тысяч гектаров. Ситуация ухудшилась в выходные, когда сильный пожар произошел в селе Смоленка под Читой: там сгорели десятки домов. По версии МЧС, причиной возгорания в Смоленке могла стать искра от строительных работ. Кроме того, по данным телеграм-каналов Mash и Shot, силовики также проверяют версию о возможной причастности «украинских кураторов» к пожарам в регионе: сообщается, что в лесах нашли ветки, сложенные в кучи, и канистры из-под горючего. В Читинской епархии до 18 мая будут читать молитвы о ниспослании дождя.