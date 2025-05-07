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«У нас одна родина, один народ». Эту фразу Путин сказал во время своей инаугурации — ровно 25 лет назад. И да, она напоминает нацистский лозунг
Вот как это было. Видео
3 минуты
07:38, 7 мая 2025
7 мая 2000 года Владимир Путин впервые вступил в должность президента России — инаугурация состоялась в Большом Кремлевском дворце. Двадцать пять лет спустя «Медуза» решила пересмотреть церемонию и нашла в ней много интересных деталей. Например, в своей 10-минутной речь Путин
заявил
, что желает стране стать «свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной», а также обещал «хранить и развивать» молодую российскую демократию. В конце он произнес: «Считаю своей святой обязанностью сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач и каждый день и каждую минуту помнить, что у нас одна родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее» (последняя фраза очень напоминает девиз нацистской Германии «Один народ, один рейх, один фюрер»). Вот как прошла та церемония.
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