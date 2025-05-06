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Олафа Шольца проводили с поста канцлера Германии Для политика провели военную церемонию с факельным шествием, песнями The Beatles и Ареты Франклин. Вот как это было. Видео

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В Берлине проводили с поста канцлера Олафа Шольца — торжественная церемония состоялась 5 мая. По двору министерства обороны ФРГ прошли военные с факелами. Шольц, следуя традиции, выбрал три композиции, которые оркестр сыграл для него. Сначала прозвучала песня The Beatles «In My Life», так как Шольц был мэром Гамбурга, где группа играла в начале карьеры. Затем — фрагмент Второго Бранденбургского концерта Баха: Шольц живет в Потсдаме, столице земли Бранденбург. А после этого — песня Ареты Франклин «Respect», поскольку «уважение» было ключевым словом предвыборной кампании Шольца в 2021 году.
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