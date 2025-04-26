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Похороны папы римского Франциска
На траурную церемонию приехали десятки мировых лидеров, в том числе Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Вот как это было. Видео
1 минута
13:34, 26 апреля 2025
В римской базилике Санта-Мария-Маджоре похоронили папу римского Франциска — таково было завещание понтифика. Проститься с папой римским приехали 200 тысяч человек, в их числе — главы государств и правительств (в частности, президент США Дональд Трамп, французский президент Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский), а также религиозные лидеры. Вот как это было.
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