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Землетрясение в Стамбуле
Разрушений нет, но многие жители города в панике покинули свои дома, на улицах пробки. Видео
1 минута
13:34, 23 апреля 2025
В Турции
произошло
землетрясение, эпицентр которого находился в Мраморном море, недалеко от побережья Стамбула. Зафиксирована серия подземных толчков, мощность самого сильного из них составила 6,2 балла. Крупных разрушений в городе нет, и пока
сообщается
только об одном пострадавшем — это мужчина, который в панике выпрыгнул с балкона. Многие жители города в страхе покинули свои дома, на улицах пробки, местами наблюдаются проблемы со связью.
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