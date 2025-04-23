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Землетрясение в Стамбуле Разрушений нет, но многие жители города в панике покинули свои дома, на улицах пробки. Видео

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В Турции произошло землетрясение, эпицентр которого находился в Мраморном море, недалеко от побережья Стамбула. Зафиксирована серия подземных толчков, мощность самого сильного из них составила 6,2 балла. Крупных разрушений в городе нет, и пока сообщается только об одном пострадавшем — это мужчина, который в панике выпрыгнул с балкона. Многие жители города в страхе покинули свои дома, на улицах пробки, местами наблюдаются проблемы со связью.
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