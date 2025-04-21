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В Китае провели полумарафон для роботов и людей Роботам пришлось нелегко: один упал на старте, у другого отвалилась голова, третий совсем развалился. Робот-победитель пробежал дистанцию в два раза медленнее человека

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В субботу, 19 апреля, в Пекине прошел полумарафон, участие в котором наряду с людьми приняли человекоподобные роботы, — мероприятие позиционируется как первый в мире забег такого рода. Роботы в количестве 21 штуки бежали дистанцию при поддержке операторов и инженеров, которым разрешалось делать остановки для замены аккумуляторов. Некоторые журналисты назвали забег нелепым, потому что полумарафон оказался для роботов тяжелым испытанием: например, у одного из них отвалилась голова, а другой развалился на части. Робот-победитель Sky Project Ultra, также известный как Tien Kung Ultra, добежал до финиша за 2 часа 40 минут и 42 секунды — это более чем в два раза медленнее человека.
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