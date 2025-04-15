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На нескольких пляжах ОАЭ — разлив мазута. Туристы в отелях жалуются на едкий запах, тошноту и головокружение
Причины разлива неизвестны, но рядом находится один из крупнейших нефтяных портов в мире. Видео
1 минута
11:35, 15 апреля 2025
На нескольких пляжах Объединенных Арабских Эмиратов произошел разлив мазута. Об этом телеграм-каналам
Shot
и
Mash
рассказали российские туристы, которые отдыхают в эмирате Фуджейра на побережье Оманского залива Индийского океана. Разлив затронул пляжи, примыкающие как минимум к четырем отелям: Novotel Fujairah, Ibis Fujairah, Al Bahar и Palace Beach Resort Fujairah. Для примера: цена на стандартный номер в Novotel Fujairah начинается с 91 тысячи рублей за ночь. При бронировании туристов предупреждают, что сейчас пляж поблизости закрыт. Местные власти обещают очистить песок и воду от мазута к 22 апреля. Точные причины разлива неизвестны, однако недалеко расположен порт Фуджейра — один из крупнейших в мире центров бункеровки, то есть заправки судов топливом и моторными маслами.
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