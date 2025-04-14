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В Турции — снегопад и сильные заморозки. В некоторые регионы страны пришли рекордные за 30 лет холода
Урожай персиков, абрикосов, вишни и орехов под угрозой. Вымерзают виноградники. Видео
1 минута
11:17, 14 апреля 2025
Некоторые регионы Турции столкнулись с серьезными заморозками. После весеннего потепления температура там опустилась до минус 15 градусов, а местами зафиксированы самые сильные холода за последние 30 лет,
рассказал
министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы. Это один из сильнейших ударов по сельскому хозяйству с заморозков 2014 года, подчеркнул он. Пострадал урожай абрикосов и персиков, вишни и сливы, а также орехов и винограда. Некоторые фермеры были вынуждены разжечь костры в своих садах, чтобы согреть деревья и кустарники.
Сообщается
, что угроза заморозков сохраняется и в ближайшие дни. В будущем это может отразиться на цепочках поставок и повысить цены на продукты питания.
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