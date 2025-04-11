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В Москве прощаются с рэпером Пашей Техником Пришло так много людей, что движение рядом с храмом оказалось парализовано

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В храме Петра и Павла в московском районе Лефортово проходит прощание с рэпером Пашей Техником, который умер на Пхукете 4 апреля. Проститься с музыкантом пришло столько людей, что движение по Солдатской улице на некоторое время оказалось парализовано, а территория храма не смогла вместить в себя всех желающих. Пришедшие, среди которых очень много молодежи, скандируют имя рэпера, плачут и поднимают цветы вверх. Сообщается, что нескольких человек задержала полиция: девушку — за выход на проезжую часть и основателя проекта «Выжившие» Максима Урядова — за запуск дрона над толпой.
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