Вокруг ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант», в рамках которой все желающие могут проверить свою грамотность, разгорелся скандал. Диктовать тексты зовут известных людей, и в этом году одним из них стал популярный бьюти-блогер Алексей Жидковский, постоянные элементы стиля которого — длинные волосы, макияж и цветной маникюр. На участие Жидковского в «Тотальном диктанте» обратили внимание Z-блогеры, провластные активисты и политики. Теперь Жидковского требуют проверить на «гей-пропаганду», а вместе с ним — и сам «Тотальный диктант», который финансируется из Фонда президентских грантов. Рассказываем, как разгорелся этот скандал и как дружба с влиятельной пропагандисткой Кристиной Потупчик, вероятно, ограждала Жидковского от обвинений в «гей-пропаганде» раньше (поможет ли она на этот раз, пока не ясно).