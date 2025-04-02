Дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова впервые исполнила главную партию в балете Большого театра Ее выступление назвали «тихим ужасом» и «обесцениванием искусства». Видео

Дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, балерина Мария Шувалова впервые исполнила главную партию в балете на сцене Большого театра. Выступление Шуваловой, как обратило внимание издание «Агентство», состоялось 27 марта, она исполнила партию главной героини в балете «Анюта», поставленном по мотивам рассказа Антона Чехова «Анна на шее». Выступление Шуваловой подверглось критике: автор телеграм-канала «Привет, это балет» Анастасия Меняйлова назвала его «обесцениванием искусства», а педагог Большого театра Анна Русских — «тихим ужасом». Шувалова, окончив Московскую государственную академию хореографии в 2017 году, поступила в балетную труппу Большого и до марта 2025-го исполняла только второстепенные партии.