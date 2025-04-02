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Дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова впервые исполнила главную партию в балете Большого театра
Ее выступление назвали «тихим ужасом» и «обесцениванием искусства». Видео
2 минуты
15:12, 2 апреля 2025
Дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, балерина Мария Шувалова впервые исполнила главную партию в балете на сцене Большого театра. Выступление Шуваловой, как обратило внимание издание «Агентство», состоялось 27 марта, она исполнила партию главной героини в балете «Анюта», поставленном по мотивам рассказа Антона Чехова «Анна на шее». Выступление Шуваловой подверглось критике: автор телеграм-канала «Привет, это балет» Анастасия Меняйлова назвала его «обесцениванием искусства», а педагог Большого театра Анна Русских — «тихим ужасом». Шувалова, окончив Московскую государственную академию хореографии в 2017 году, поступила в балетную труппу Большого и до марта 2025-го исполняла только второстепенные партии.
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