Роскомнадзор опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях первый эпизод шоу «Заблокировано — и точка», в котором ведомство рассказывает молодой аудитории о пользе интернет-блокировок. Это короткое видео, но смотреть его по-настоящему тяжело, потому что оно уж слишком кринжовое. У шоу двое ведущих — молодой человек и девушка, которая каждую свою фразу начинает с мема «А ниче тот факт, что…». И, например, произносит такое: «А ниче тот факт, что интернет, конечно, свободное пространство, но не до такой же степени?!» Напомним, что Роскомнадзор — главный инструмент интернет-цензуры в России. Он пытается закрыть россиянам доступ к западным соцсетям и независимым СМИ (в том числе «Медузе»), удаляет информацию про ЛГБТК-людей и войну в Украине.