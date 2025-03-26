Лесные пожары в Южной Корее уже назвали самыми страшными в истории страны. Больше 20 человек погибли, десятки тысяч эвакуированы Пострадали сотни зданий, в том числе тысячелетний храм. Видео

В Южной Корее из-за сильного ветра и сухой погоды вспыхнули лесные пожары, которые президент Юн Сок Ёль назвал самыми страшными в истории страны. По последним данным, погибли минимум 24 человека, пострадали 19, один пропал, а больше 27 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от огня. Пожары уже уничтожили сотни зданий и вынудили властей эвакуировать заключенных из тюрем. В борьбе с возгоранием задействовали десятки вертолетов и тысячи пожарных.