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Автор неофициального гимна ЧВК Вагнера Аким Апачев съездил в Суджу, чем очень разозлил суджан
Хинштейн пригрозил ему штрафом. В ответ Апачев заявил, что «некоторые чиновники оторваны от реальности»
3 минуты
14:36, 24 марта 2025
«Патриотичный» рэпер и Z-активист Аким Апачев съездил в город Суджу Курской области, который российская армия недавно вернула под свой контроль спустя семь месяцев после захвата ВСУ. Видео о поездке Апачева в Суджу разозлили суджан. А временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн увидел в действиях рэпера «как минимум три состава административного правонарушения». Рассказываем, чем рэпер возмутил суджан и Хинштейна — и какие у всего этого последствия.
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