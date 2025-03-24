Автор неофициального гимна ЧВК Вагнера Аким Апачев съездил в Суджу, чем очень разозлил суджан Хинштейн пригрозил ему штрафом. В ответ Апачев заявил, что «некоторые чиновники оторваны от реальности»

«Патриотичный» рэпер и Z-активист Аким Апачев съездил в город Суджу Курской области, который российская армия недавно вернула под свой контроль спустя семь месяцев после захвата ВСУ. Видео о поездке Апачева в Суджу разозлили суджан. А временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн увидел в действиях рэпера «как минимум три состава административного правонарушения». Рассказываем, чем рэпер возмутил суджан и Хинштейна — и какие у всего этого последствия.