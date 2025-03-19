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Робот Blue — новая разработка Nvidia. Он очень милый (как дроид из «Звездных войн»), и у него есть интеллект Посмотрите, как он двигается и общается с человеком

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Американская компания Nvidia, разработчик чипов и графических процессоров, на конференции в Сан-Хосе, посвященной разработкам в области искусственного интеллекта, представила робота со встроенной нейросетью. Его зовут Blue, и он напоминает дроида BD-1 из «Звездных войн». Новый робот — демонстрация работы новой ИИ-модели Groot N1 для гуманоидной робототехники, которую Nvidia разработала вместе с компаниями Disney Research и Google DeepMind. По словам президента Nvidia Дженсена Хуанга, исходный код системы сделали открытым.
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