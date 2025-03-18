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Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС в секторе Газа

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Армия обороны Израиля нанесла десятки артиллерийских и авиаударов по сектору Газа. В ЦАХАЛ заявили, что атака была нацелена на военных и политических руководителей ХАМАC, но, по данным СМИ, удары пришлись в том числе по школе в Газе, где укрывалось мирное население. Минздрав сектора Газа, контролируемый ХАМАС, сообщил о 300 погибших, среди которых дети. С 19 января между Израилем и ХАМАС действовало перемирие. За это время ХАМАС освободил 33 израильских заложника, а Израиль выпустил из тюрьмы почти две тысячи палестинских заключенных. В Израиле заявили, что возобновили операцию из-за отказа террористов освободить остальных заложников. При этом Израиль заранее проконсультировался с США — и получил «зеленый свет» на возобновление огня от Дональда Трампа. Один из лидеров ХАМАС заявил, что возобновление боевых действий — это «смертный приговор» для заложников.
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